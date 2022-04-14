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Sakın yapmayın! Günlerce sürecek aman dikkat: 'Fena olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...

Sakın yapmayın! Günlerce sürecek aman dikkat: 'Fena olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...

Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burç yorumlarını yazdı.

Sakın yapmayın! Günlerce sürecek aman dikkat: 'Fena olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...

Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Bugün ay tüm gün başak burcunda seyahat edecek arkadaşlar; Çevremizde gelişen olayları sürekli analiz eder ve eleştirme ihtiyacı hissederiz, dozu aşarsak fena olur. 

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Sakın yapmayın! Günlerce sürecek aman dikkat: 'Fena olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...

İşleri halledin: Hastalıkların en yoğun yaşandığı zamanlardır, tabii elbette şifasının da geldiği süreçtir, sıkılmasın canınız İş yerinde mesailer, yapılması gereken işler artar, yumurta kapıya dayandırmadan halledin işlerinizi. 

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Sakın yapmayın! Günlerce sürecek aman dikkat: 'Fena olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...

Şahane dönem: Her şeyin mükemmel olması için çok daha fazla çaba sarf ederiz. Bu dönem duygulara aslında pek yer yoktur, daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz. Yaşamımızda dağınık, göze batan yer ve konuları düzenlemek ve organize etmek için şahane bir dönemdir.

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Sakın yapmayın! Günlerce sürecek aman dikkat: 'Fena olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları...

Yapmayın: El becerilerimiz geliştirmek, hobilere yönelmek, kafamızı rahatlatacak, düşünceleri dağıtacak konulara yönelmeliyiz. Her şeyin ispata dayalı olmasını isteriz ve her şeye burnumuzu sokmaya eğilimli oluruz, konunuz değilse yapmayın ama. 

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