Sakın şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Fena yağmur geliyor Meteoroloji uyardı: İstanbul İzmir Ankara Van
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda ülke genelindeki sıcaklıkların düşeceği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkisini göstereceği kaydedilirken, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.
Raporda yağışların; Düzce, Bolu, Karabük çevreleri, Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ve Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, yarın sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında, zamanla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İŞTE İLLERE GÖRE HAVA DURUMU...
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.