Sakın denemeyin! İşte 10 gün boyunca uyumazsanız başınıza gelecek şeyler

Uyku, tıpkı yemek ve su gibi insan vücudunun en temel ihtiyaçlarından biri. Geceleri az uyuduğumuzda bile yorgun ve bitkin oluyoruz, peki günlerce uyumadığımızda neler olur hiç merak ettiniz mi?

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Her canlının ihtiyaç duyduğu uyku, sağlık açısından oldukça önemlidir. Uzmanların açıklamalarına göre ortalama uyku süresi yetişkinlerde 7-8 saat olurken, bazı durumlarda uyumakta zorluk çekebiliyoruz.

Ancak bu da çok doğal bir durum. Bunun birçok farklı temel sebebi olabilir:

Kullandığımız ilaçlar

Stres

Bulunduğumuz ortamdaki aşırı ses

Işık

Depresyon

Aşırı yorgunluk ya da hiç yorulmama durumu vb. gibi

Ancak eğer bu uyuyamama durumu kronikleşmeye ve git gide artmaya başlarsa buna 'insomnia' yani uyku hastalığı deniliyor.

Peki ortalama bir insan gerçekten kaç gece uyumadan durabilir ve uykusuz kaldığında vücudunda gün gün neler olur?

İşte uyumadığınız sürece gün gün yaşanacaklar:

1. gün:

24 saat uyumama durumu aslında bilinenin aksine çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Kanınızdaki alkol konsantrasyonu yüzde % 0.10'un altına iner. Bu da birçok ülkede araba kullanımı için yasa dışı olan bir seviyedir. Görme ve işitme duyusunda bozukluklar, el ve göz koordinasyonu problemi, titreme ve hafızanızın zayıflaması gibi yan etkilerle karşı karşıya kalırsınız. Algınız her zamankine oranla değişir ve normalden daha sinirli bir halde olursunuz.

2. gün:

Eğer 2 gün boyunca hiç uyumazsanız aşağı yukarı 30 saniye süren ve mikro-uyku denen uyku nöbetlerine girersiniz. Bu da kafanızın karışmasına ve kendinizi çok yorgun hissetmenize sebep olur. Bağışıklık sisteminiz giderek yavaşlamaya başlar. Virüs ve bakteri kapma olasılığınız yükselir. Halüsinasyon görme olasılığınız oldukça yüksektir. Stres seviyeniz artar ve kendinizi inanılmaz derecede yorgun ve sinirli hissedersiniz. Kaygı bozukluğu yaşamanız da kaçınılmazdır.

3. gün:

72 saatlik bir uykusuzluğun ardından uykusuzluğa giderek alışmaya başlarsınız. Aynı anda iki işi birden yapmakta zorlanır, detayları hatırlayamaz ve dikkat dağınıklığı durumu yaşarsınız. Basit işleri bile yaparken zorlanırsınız. Duygusal anlamda kendinizi güçsüz hisseder ve kendinizi paranoyak düşüncelerin içinde bulursunuz. Gerçek ve hayali ayırt etmekte zorlanırsınız.

4. gün:

Uykusuzluk artık katlanılamaz bir hal alır. Bu da sizde öfke patlamalarına neden olur. Gerçek ve hayal arasındaki farkı anlamanız neredeyse imkansızlaşır. Baş ağrısı ve mide bulantısıyla karşılaşma olasılığınız da oldukça yüksektir.

5. gün:

Vücudunuz bu günden sonra sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda zihinsel olarak da acı çekmeye başlar. Kaslarınız kasılır, bacak ve ellerde titremeler görülür, görüşünüz bulanıklaşır ve gerçekten acı çekersiniz. Düşünmekte zorlanır, normalde korkmayacağınız şeylerden korkmaya başlarsınız.

6 - 8. gün:

Artık konuşmakta bile zorluk çekersiniz. Vücudunuzun birçok uzvu titremeye başlar. Kas ağrılarınız dayanılmaz bir hal alır. Hafıza kaybı yaşayabilir ve hiç davranmadığınız gibi davranmaya başlayabilirsiniz. Paranoyaklık seviyeniz git gide şiddetlenir. Çok fazla şeyden korkmaya ve ürlmeye başlarsınız.

9 - 11. gün:

Uykusuz geçirdiğiniz 9 - 11 günün ardından düşüncelerinizi kontrol edememeye, cümlelerin sonunu getirememeye ve 'bilinçli sersemlik' adı verilen tepkisizlik hissini yaşamaya başlarsınız.

En fazla uykusuz kalınan gün sayısı 11

11. gün uyumadan duran ve ardından akıl sağlığı ciddi anlamda zarar gören adam kontrol edilemez bir biçimde sokağa çıkmış ve arabaların önüne atlamıştır. Bundan şu sonuç çıkıyor; size biri '5 gündür hiç ama hiç uyumadım' diyorsa büyük bir olasılıkla yaşan söylüyordur. Muhakkak kesik kesik uyumuştur, ki bu da bir sağlık sorunudur: Insomnia.