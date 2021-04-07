Sakın aldanmayın! Meteoroloji uyardı yarın fena geliyor sıcaklık 10 derece düşecek
İki gündür bahar havası yaşanıyor. Özellikle İstanbul'da sıcaklık 17 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji uzmanları ise uyardı. Yarın resmen kış geri gelecek sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi bekleniyor. İşte son hava durumu tahminleri...
Bugünkü bahar havası yarın yerini soğuğa ve yağışa bırakacak. Soğuk hava dalgası bu geceden itibaren Marmara Bölgesi'nden girerek yurt genelini etkisi altına alacak.
Yetkililer sıcaklığın 10 derece ve altına inmesinin beklendiğini sağanak yağışın ve tepelerde kar yağışının görüleceğini bildirdi.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan: Bugünkü havaya aldanmayın
Dilek Çalışkan, ''Bugün 18-19 derece olan İstanbul, yarın 6-7 derecelere kadar inecek. Özellikle İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü kuvvetli bir yağış var. Marmara Bölgesi'nde kısa süreli dolu yağışı görülebilir. Ama bu yazın görülen süper hücre yağışlarından olmayacak'' dedi.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen: Bu akşam başlıyor
Orhan Şen, "Bu akşam Marmara'dan soğuk hava giriyor. Yarın sıcaklık 8-9 C düşer. Kuvvetli yağmur var. Cuma, cumartesi, pazar İç Anadolu Bolu dahil kar yağışlı. Doğu da bahara devam." ifadelerini kullandı.