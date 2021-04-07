Sakın aldanmayın! Meteoroloji uyardı yarın fena geliyor sıcaklık 10 derece düşecek

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan: Bugünkü havaya aldanmayın

Dilek Çalışkan, ''Bugün 18-19 derece olan İstanbul, yarın 6-7 derecelere kadar inecek. Özellikle İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü kuvvetli bir yağış var. Marmara Bölgesi'nde kısa süreli dolu yağışı görülebilir. Ama bu yazın görülen süper hücre yağışlarından olmayacak'' dedi.