Şakıcı ve oyuncu Öykü Gürman 3,5 yıldır birlikte olduğu romantik aşkı Fatih İçmeli ile nişanlandı

Kardeşiyle birlikte okuduğu Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla ünlenen ve sonrasında hem şarkıcılık hem de oyunculuk yapan Öykü Gürman, sosyal medya hesabında nişan fotoğraflarını paylaşarak, nişanı ilan etti. 2016 yılında Yavuz Bingöl'den boşanan Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı ünlü reklamcı Fatih içmeli ile mütevazi bir merasimle nişanlandı.