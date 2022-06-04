Şakıcı ve oyuncu Öykü Gürman 3,5 yıldır birlikte olduğu romantik aşkı Fatih İçmeli ile nişanlandı
Başarılı şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, 3,5 yıldır romantik aşk yaşadığı ünlü reklamcı Fatih İçmeli ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişanlanan Gürman, sosyal medya hesabından nişan töreninde çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Kardeşiyle birlikte okuduğu Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla ünlenen ve sonrasında hem şarkıcılık hem de oyunculuk yapan Öykü Gürman, sosyal medya hesabında nişan fotoğraflarını paylaşarak, nişanı ilan etti. 2016 yılında Yavuz Bingöl'den boşanan Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı ünlü reklamcı Fatih içmeli ile mütevazi bir merasimle nişanlandı.
Nişandan ilk kareler
Geçtiğimiz aylarda Paris'te evlilik teklifi alan başarılı şarkıcı, aile arasında bir nişan töreni yaptı.
Ünlü reklamcı ile evlilik yolunda ilk adımı atan şarkıcı, törende çekilen fotoğrafları "Güzel dilekleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz" notuyla yayınladı.
Geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında konuşan Öykü Gürman, "Gerçek anlamda ilk kez yaşadığım duygular. Her şeyin usulüne göre olmasını istiyorum.