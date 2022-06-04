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Şakıcı ve oyuncu Öykü Gürman 3,5 yıldır birlikte olduğu romantik aşkı Fatih İçmeli ile nişanlandı

Şakıcı ve oyuncu Öykü Gürman 3,5 yıldır birlikte olduğu romantik aşkı Fatih İçmeli ile nişanlandı

Başarılı şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, 3,5 yıldır romantik aşk yaşadığı ünlü reklamcı Fatih İçmeli ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişanlanan Gürman, sosyal medya hesabından nişan töreninde çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Şakıcı ve oyuncu Öykü Gürman 3,5 yıldır birlikte olduğu romantik aşkı Fatih İçmeli ile nişanlandı

Kardeşiyle birlikte okuduğu Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla ünlenen ve sonrasında hem şarkıcılık hem de oyunculuk yapan Öykü Gürman, sosyal medya hesabında nişan fotoğraflarını paylaşarak, nişanı ilan etti. 2016 yılında Yavuz Bingöl'den boşanan Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı ünlü reklamcı Fatih içmeli ile mütevazi bir merasimle nişanlandı.

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Şakıcı ve oyuncu Öykü Gürman 3,5 yıldır birlikte olduğu romantik aşkı Fatih İçmeli ile nişanlandı

Nişandan ilk kareler

Geçtiğimiz aylarda Paris'te evlilik teklifi alan başarılı şarkıcı, aile arasında bir nişan töreni yaptı. 

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Şakıcı ve oyuncu Öykü Gürman 3,5 yıldır birlikte olduğu romantik aşkı Fatih İçmeli ile nişanlandı

Ünlü reklamcı ile evlilik yolunda ilk adımı atan şarkıcı, törende çekilen fotoğrafları "Güzel dilekleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz" notuyla yayınladı.

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Şakıcı ve oyuncu Öykü Gürman 3,5 yıldır birlikte olduğu romantik aşkı Fatih İçmeli ile nişanlandı

Geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında konuşan Öykü Gürman, "Gerçek anlamda ilk kez yaşadığım duygular. Her şeyin usulüne göre olmasını istiyorum.

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