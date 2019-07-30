Sakarya’daki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Demirören Haber Ajansı
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada dükkanında silahla vurulan 1 kişi yaralandı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, H.P., alacaklı olduğu M.G.’ye kurşun yağdırdı. M.G., silahla ateş eden H.P.’nin üzerine doğru yürürken bacaklarından vuruldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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Hendek Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda; H.P., alacaklı olduğu M.G.'ye ait dükkana geldi.
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Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde H.P, aracıyla gelerek M.G.’ye ateş etmeye başladı.
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Daha sonra aracından inen H.P., silahı ile ateş etmeye devam ederken M.G., üzerine doğru yürüdü.
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