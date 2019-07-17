Sakarya'da yeni doğan bebek inşaata terk edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da yeni doğan bebek inşaata terk edildi

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki bir inşaatta yeni doğan kız bebek bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen bebek hastanede tedavi altına alınırken, polis soruşturma başlattı.

Sakarya'da yeni doğan bebek inşaata terk edildi - Sayfa 1

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde inşaat halindeki bir binada ağlama sesleri duyan çevre sakinleri binanın giriş katında yeni doğmuş bir bebek buldu.

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Sakarya'da yeni doğan bebek inşaata terk edildi - Sayfa 2

Hendek ilçesi Rasimpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki bir binanın giriş katında çevre sakinleri battaniyeye sarılı bir bebek buldu.

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Sakarya'da yeni doğan bebek inşaata terk edildi - Sayfa 3

İnşaat halindeki binanın giriş katına bırakıldığı iddia edilen bebeği bulan çevre sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Sakarya'da yeni doğan bebek inşaata terk edildi - Sayfa 4

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bebeğin göbek bağının yeni kesildiği tespit edildi.

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