Sakarya'da tepki çeken görüntü! Göle kepçe sokup talan ettiler

Göl havzasının korunması ve yapılan çalışmaların denetlenmesinden sorumlu olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerine de birçok kez ihbar yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, gerekli mercilere yazı yazarak çalışmanın durdurulmasını istedi. Tüm çabalara rağmen tepki çeken çalışma aralıksız devam etti. İşletmenin 2 ay önce SASKİ ve Sakarya Tarım İl Müdürlüğü'nden alınan yazıyla gölün önündeki sazlıkların temizlenmesi için izin aldığı ve belirtilen çalışmanın dışında faaliyet yürüttüğü için yüklü miktarda ceza kesildiği öğrenildi.