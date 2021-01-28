Sakarya'da 'şeyhi' evin bahçesine gömdüler! Mezarından çıkarıp taşınırken müridleri olay çıkardı

Kocaeli'nin’ Kartepe ilçesinde, 6 Kasım tarihinde hayatını kaybeden şeyh olarak tanıtılan Yakup Haşimi’nin cenazesi müritleri tarafından izin alınmadan bir evin bahçesine gömüldü. Durumun öğrenilmesi üzerine cenazenin mezarlığa nakline karar verildi. Cenazenin taşınması sırasında olaylar çıktı. Cenazenin taşınmasını istemeyen ve polise direnen tarikat üyelerinden gözaltına alınanlar oldu. Cemaat üyelerinin kente gelmesi olasılığına karşı önlem alınırken, mezarı açılan Haşiminin cenazesi geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı’nda yeniden toprağa verildi.