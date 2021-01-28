Sakarya'da 'şeyhi' evin bahçesine gömdüler! Mezarından çıkarıp taşınırken müridleri olay çıkardı
KOCAELİ'nde 'şeyh' olarak tanıtılan Yakup Haşimi, 6 Kasım'da ölünce bir evin bahçesine gömüldü. Şikayet üzerine cenaze mezardan çıkarılarak mezarlığa götürüldü. Şeyhin müritleri polislere saldırıp olay çıkardı.
Kocaeli'nin’ Kartepe ilçesinde, 6 Kasım tarihinde hayatını kaybeden şeyh olarak tanıtılan Yakup Haşimi’nin cenazesi müritleri tarafından izin alınmadan bir evin bahçesine gömüldü. Durumun öğrenilmesi üzerine cenazenin mezarlığa nakline karar verildi. Cenazenin taşınması sırasında olaylar çıktı. Cenazenin taşınmasını istemeyen ve polise direnen tarikat üyelerinden gözaltına alınanlar oldu. Cemaat üyelerinin kente gelmesi olasılığına karşı önlem alınırken, mezarı açılan Haşiminin cenazesi geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı’nda yeniden toprağa verildi.
Kartepe Acısu Mahallesinde Gülzar-ı Hacegan İlim, İrfan Derneği adı altında faaliyet gösteren bir cemaatin lideri olan ve şeyh olarak tanıtılan Yusuf Haşimi 6 Kasım günü hayatını kaybetti. Yusuf Haşimi’nin cenazesi, türbe yapılacağı gerekçesiyle dergah adı verilen yapının karşısında bulunan konut alanına defnedildi.
Şikayet üzerine olay adli makamlara taşındı. Savcılık tarafından cenazenin bulunduğu alandan çıkarılıp mezarlığa defnedilmesine karar verildi.
Müritleri cenazenin taşınmasına tepki gösterdi
Kararın ardından polis ve cenaze hizmetleri ekipleri, akşam saatlerinde mezarın bulunduğu alana gelerek cenazeyi çıkarmak istedi. Mezarın açılıp, cenazenin taşınmasına tepki gösteren cemaat üyeleri ile polis arasında arbede yaşandı.