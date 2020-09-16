Sakarya'da şehir merkezinde satırlı dehşete meyve kasalı savunma

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Ulus Caddesi ve Hendek Caddesinin kesiştiği noktada öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yol vermeme ve birbirlerine küfür ettiği iddiasıyla kavga etmeye başladı.