Sakarya'da şehir merkezinde satırlı dehşete meyve kasalı savunma
SAKARYA'da yol verme kavgasında satır devreye girdi. Taraflardan biri girdiği dükkandan satırla dönerken diğer şahıs kendisini meyve kasasıyla korumaya çalıştı.
Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Ulus Caddesi ve Hendek Caddesinin kesiştiği noktada öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yol vermeme ve birbirlerine küfür ettiği iddiasıyla kavga etmeye başladı.
15
Satıra karşı meyve kasasıyla savundu
Kavganın büyümesi üzerine taraflardan biri bir dükkana girerek aldığı satırla adeta dehşet saçtı. Diğer sürücü ise satır darbelerinden kendini yol kenarından bulduğu meyve kasasıyla korumaya çalıştı
25
Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu olası bir facianın önüne geçilirken bir süre daha devam eden kavga tarafların araca binerek uzaklaşmasıyla son buldu. Kavga anını ise bir vatandaş saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldı.
35
45