Sakarya'da pandemiyi fırsata çevirdi siparişler patladı! Almak isteyen 1 yıl bekliyor
SAKARYA'da hobisini işe dönüştüren Ebru Yetim, pandemi nedeniyle taleplerin patladığını söyledi.
Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda vatandaş yaz tatili için karavan tercih etmeye başlarken siparişlere yetişmekte zorlanan üreticiler 1 yıl sonraya gün vermeye başladı. Yaz tatili sezonunun bitmesine rağmen karavan turizmine ilgi azalmadı.
Özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yaşayanlar, satın aldıkları ya da kiraladıkları karavanlarla yakın şehirlerde bulunan karavan kamp alanlarına akın etmeye başladı. Adapazarı Poyrazlar Gölü yanındaki park alanı da karavan severlerin akınına uğradı.
Hafta içi bile dolu olan kamp alanında özellikle hafta sonu yer bulmak için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.
Sakarya'da karavan satış mağazası bulunan Ebru Yetim, son 1 yılda karavana ilginin yüzde 100'den fazla arttığını belirtti. Karavanla yaptıkları tatillerin ardından tutkularını ticarete dönüştürdüklerini söyledi.