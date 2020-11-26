Sakarya'da pandemiyi fırsata çevirdi siparişler patladı! Almak isteyen 1 yıl bekliyor

Özellikle İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde yaşayanlar, satın aldıkları ya da kiraladıkları karavanlarla yakın şehirlerde bulunan karavan kamp alanlarına akın etmeye başladı. Adapazarı Poyrazlar Gölü yanındaki park alanı da karavan severlerin akınına uğradı.