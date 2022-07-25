Sakarya'da orman yanıyor! Dumanları gören ihbar etti ekipler bölgede...
SAKARYA'dan yangın haberi geldi. Adapazarı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekiplerin bölgede çalışması sürüyor.Abone ol
Bağlar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlerin daha fazla alana yayılmaması için yangını söndürmeye çalışıyor.