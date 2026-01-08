BIST 11.944
DOLAR 43,05
EURO 50,38
ALTIN 6.125,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da okulun penceresinden düşen öğrenci hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'da okulun penceresinden düşen öğrenci hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir ortaokulda pencereden düşen öğrenci, kaldırıldığı hastanede öldü.

Abone ol

Valiliğin N sosyal hesabındaki paylaşımda, ilçede bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu İ.S'nin, ders sırasında lavabo ihtiyacı için öğretmeninden izin aldığı, okulun birinci kat koridor bölümündeki pencereye oturduktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle düşerek ağır yaralandığı belirtildi.

Durumun fark edilmesiyle çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İ.S'nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
BUDO'den yeni sefer iptalleri!
BUDO'den yeni sefer iptalleri!
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Matteo Guendouzi, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Matteo Guendouzi, İstanbul'a geldi
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor
Akbank e-ihracata yönelik dijital kredi çözümünü sundu
Akbank e-ihracata yönelik dijital kredi çözümünü sundu
Ülker, sürdürülebilirlikte üçüncü kez zirvede
Ülker, sürdürülebilirlikte üçüncü kez zirvede
İsmailağa Cemaati'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
İsmailağa Cemaati'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
Fenerbahçe'nin eski yıldızları Alves ile Stoch Süper Kupa finalini değerlendirdi
Fenerbahçe'nin eski yıldızları Alves ile Stoch Süper Kupa finalini değerlendirdi
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar! 6 araç zarar gördü
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar! 6 araç zarar gördü
Bursa'da durum fena! Fırtına TIR'ı devirdi, çatıları uçurdu
Bursa'da durum fena! Fırtına TIR'ı devirdi, çatıları uçurdu
Bilecik'te fırtına: Binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi
Bilecik'te fırtına: Binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi
İsrail basınına göre ordu, Hizbullah saflarında "geniş çaplı askeri hazırlık" görmedi
İsrail basınına göre ordu, Hizbullah saflarında "geniş çaplı askeri hazırlık" görmedi
Altın fiyatları 2026'da sürpriz yapar mı? Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten bomba tahmin
Altın fiyatları 2026'da sürpriz yapar mı? Mehmet Ali Yıldırımtürk'ten bomba tahmin