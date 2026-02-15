Sakarya'da öğrencilerden geri dönüşüm defilesi! Atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlere büyük ilgi
Sakarya'da lise öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüştürerek hazırladıkları kıyafetlerle defile yaptı. Öğrencilerin geri dönüşüm defilesi kısa süre içinde sosyal medyada geniş kitleye ulaştı. Görenler, geri dönüşüm kıyafetlerine hayranlıkla baktı.
Kentte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "köklerden geleceğe" yaklaşımı doğrultusunda "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri düzenleniyor.
Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi öğrencileri, Yeşil Vatan Takvimi içinde sürdürülebilirlik ayı kapsamında atık malzemeleri kıyafete dönüştürdü, geçmişle bugünün giyim tarzını defilede birleştirdi.
Öğrenciler, ayrıca kaynakların israfını anlatan tiyatro gösterisi de sahneledi.
"Gençler, moda başlığı altında bilinçsiz tüketime yönlendiriliyor"
Okul müdürü Adem Arslan, gazetecilere, çocukların çevreye duyarlı nesiller olarak yetişmesini istediklerini belirterek, "Gençler, moda başlığı altında bilinçsiz tüketime yönlendiriliyor. Hikayesi olan dönüştürebilir malzemeleri kullanarak öğrencilerimize doğaya daha az atık yollanabileceğini öğretiyoruz." dedi.