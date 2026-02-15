BIST 14.181
Sakarya'da öğrencilerden geri dönüşüm defilesi! Atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlere büyük ilgi

Sakarya'da lise öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüştürerek hazırladıkları kıyafetlerle defile yaptı. Öğrencilerin geri dönüşüm defilesi kısa süre içinde sosyal medyada geniş kitleye ulaştı. Görenler, geri dönüşüm kıyafetlerine hayranlıkla baktı.

Sakarya'da öğrencilerden geri dönüşüm defilesi! Atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlere büyük ilgi - Resim: 1

Kentte Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "köklerden geleceğe" yaklaşımı doğrultusunda "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri düzenleniyor.

Sakarya'da öğrencilerden geri dönüşüm defilesi! Atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlere büyük ilgi - Resim: 2

Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi öğrencileri, Yeşil Vatan Takvimi içinde sürdürülebilirlik ayı kapsamında atık malzemeleri kıyafete dönüştürdü, geçmişle bugünün giyim tarzını defilede birleştirdi.

Sakarya'da öğrencilerden geri dönüşüm defilesi! Atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlere büyük ilgi - Resim: 3

Öğrenciler, ayrıca kaynakların israfını anlatan tiyatro gösterisi de sahneledi.

Sakarya'da öğrencilerden geri dönüşüm defilesi! Atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlere büyük ilgi - Resim: 4

"Gençler, moda başlığı altında bilinçsiz tüketime yönlendiriliyor"

Okul müdürü Adem Arslan, gazetecilere, çocukların çevreye duyarlı nesiller olarak yetişmesini istediklerini belirterek, "Gençler, moda başlığı altında bilinçsiz tüketime yönlendiriliyor. Hikayesi olan dönüştürebilir malzemeleri kullanarak öğrencilerimize doğaya daha az atık yollanabileceğini öğretiyoruz." dedi.

