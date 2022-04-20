Sakarya'da lisede kavgada 1 öğrenci öldü! O öğrenciyle ilgili acı detay
SAKARYA’nın Geyve ilçesinde bulunan lisenin bahçesinde çıkan kavga esnasında yere düşerek kafasını çarpan 17 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Enes Zeki İşcan’ın (17) hayatını kaybetti. İşcan'ın işitme engelli olduğu öğrenildi.
Sakarya’nın Geyve ilçesindeki Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede yerini kavgaya bırakan olay esnasında fenalaşan bir öğrencinin ise kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan öğrenci, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgaya karışan bir öğrenci gözaltına alındı.
Acı olay, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesinde bulunan Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işitme engelli olduğu öğrenilen 11. Sınıf öğrencisi Enes Zeki İşcan ile N.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.
Kısa sürede büyüyen olay esnasında İşcan, yere düştü. Bu esnada kafasını mermere çarpan Enes Zeki İşcan fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenci, Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşcan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.