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Sakarya'da lisede kavgada 1 öğrenci öldü! O öğrenciyle ilgili acı detay

Sakarya'da lisede kavgada 1 öğrenci öldü! O öğrenciyle ilgili acı detay

SAKARYA’nın Geyve ilçesinde bulunan lisenin bahçesinde çıkan kavga esnasında yere düşerek kafasını çarpan 17 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Enes Zeki İşcan’ın (17) hayatını kaybetti. İşcan'ın işitme engelli olduğu öğrenildi.

Sakarya'da lisede kavgada 1 öğrenci öldü! O öğrenciyle ilgili acı detay

Sakarya’nın Geyve ilçesindeki Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede yerini kavgaya bırakan olay esnasında fenalaşan bir öğrencinin ise kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan öğrenci, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgaya karışan bir öğrenci gözaltına alındı. 

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Sakarya'da lisede kavgada 1 öğrenci öldü! O öğrenciyle ilgili acı detay

Acı olay, Geyve ilçesi Yörükler Mahallesinde bulunan Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işitme engelli olduğu öğrenilen 11. Sınıf öğrencisi Enes Zeki İşcan ile N.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. 

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Sakarya'da lisede kavgada 1 öğrenci öldü! O öğrenciyle ilgili acı detay

Kısa sürede büyüyen olay esnasında İşcan, yere düştü. Bu esnada kafasını mermere çarpan Enes Zeki İşcan fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Sakarya'da lisede kavgada 1 öğrenci öldü! O öğrenciyle ilgili acı detay

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenci, Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşcan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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