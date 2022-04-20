Sakarya'da lisede kavgada 1 öğrenci öldü! O öğrenciyle ilgili acı detay

Sakarya’nın Geyve ilçesindeki Sinanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede yerini kavgaya bırakan olay esnasında fenalaşan bir öğrencinin ise kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan öğrenci, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgaya karışan bir öğrenci gözaltına alındı.