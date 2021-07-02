Sakarya'da kan donduran vahşet! Kadın ve erkek cesetleri 13 parçaya ayırıldı: Başları...

SAKARYA'da köpeğin ağzında insan uzvu görülmesi üzerine yapılan aramada bulunan erkek ve kadın cesetlerinin toplam 13 parçaya ayrıldığı, başlarının ise bulunamadığı bildirildi.

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Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki Çimen Sokak'ta dün, bir sokak köpeğinin ağzında insan uzvu olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis, köpeğin geldiği arazide araştırma yaptı. Aramada site inşaatının bulunduğu arazide gömülü, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları bulundu.



Olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemesinin ardından kısmen çürümüş ceset parçaları, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne götürüldü. Bir kadın ile erkeğe ait olduğu tespit edilen cesetlerin toplam 13 parçaya ayrıldığı ifade edilirken, başları ise bulunamadı. Cesetlerin testere veya kesici aletle parçalara ayrıldığı bildirildi.







Parmak izi alınmaya çalışılacak

Yaklaşık 10 gün önce öldürüldüğü değerlendirilen kadın ve erkeğin bölgede gecenin karanlığından da yararlanılarak gömüldüğü tahmin edildi. Kayıp kişilere bakılacağı, düşük bir ihtimal de olsa parmak izi alınmaya çalışılarak kimlik tespiti yapılmaya çalışılacağı belirtildi.