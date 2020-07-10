Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan yaralı kurtulan işçi: 30 metre fırladım

Hendek’te, 3 Temmuz Cuma günü havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamadan yaralı kurtulup hastaneden taburcu edilen 6 çocuk annesi Müzeyyen Topaloğlu, 2014 yılında da fabrikada patlama olduğunu, o gün mesaide bulunmamasıyla kurtulduğunu belirterek, "Kızımla beraber aynı firmada çalışıyorduk. Biz gitmediğimiz gün tadilatı yapan adam uçtu. Bölüm komple uçtu, adam da öldü. Ölünce bize ne denildi? 'Siz pazartesi gelin'. Biz o psikoloji ile o bölüm uçmuş bir şekilde çalıştık ama ne yapalım? Bu ekmek davası, geçim davası yoksa gerçekten ihtiyacı olmayan insan gidip de orada çalışmaz. Çünkü patlayıcı" dedi.