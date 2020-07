Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan yaralı kurtulan işçi: 30 metre fırladım

"Çok mağdur durumdayım"

Her gün iş yerine girerken dua ettiğini, eşinden ayrılması nedeniyle ailesinin geçimini üstlendiğini belirten Topaloğlu, "Her gün evden çıkarken geri döneceğim, diye aklıma gelmiyordu. Her gün o kapıdan girişte 'Allah’ım sana emanet, sen varsın' diyerek giriyordum. Akşam da çıkarken 'Allah’ım sana şükürler olsun'. Maaşım daha hesabıma yatmadı. 6 nüfusuz, çoluk çocuğun ihtiyacı var, hastaneye gidip geliyorum. Maddi anlamda da zor durumdayım çünkü evi geçindiren benim. Hem bu kazayı yaşadım hem maaşım yatmadı. Gerçekten çok mağdur durumdayım" diye konuştu.