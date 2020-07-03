Sakarya'da havai fişek fabrikası patladı! Türkiye'nin en büyüğü 200 kişi var

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasından gelen son dakika haberi korku yarattı. 3 bakan hemen Sakarya'ya giderken, fabrikanın içinde 200'e yakın kişi olduğu haber veriliyor. Gelen son haberler çok sayıda yaralı olduğu yönünde. Can kaybı olmasından endişe ediliyor.

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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası geniş alanda duyulan patlama sesi ses nedeniyle insanlar sokağa döküldü. Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikalarından biri olduğu söylenen binada 150-200 arası kişi olduğu açıklandı.... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan bölgeye gidiyor... Son dakika bilgisine göre 3'ü ağır 55 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı...



İnsanlar sokağa döküldü

Patlama sonrasında geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. Ses o kadar şiddetliydi ki bazıları bomba düştüğünü, bazıları sarsıntı sebebiyle deprem olduğunu sandı.

Fabrikada 150-200 insan var

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var. Havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edemiyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsaade etmiyoruz" dedi.

Soylu, Koca ve Selçuk Sakarya'ya gidiyor

İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, patlamaya ilişkin inceleme için Sakarya'ya gidiyor.

"Vahim bir tablo var''

Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Vahim bir tablo var. uzun yıllar hizmet veren saygın bir sanayi kuruluşuydu. Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Halen patlamalar devam ediyor. Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik, bütün ekiplerden yardım istiyoruz.'' dedi.

''Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis"

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

''Bomba düştü sandık'' Babaoğlu, "Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düştü sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu." diye konuştu.

Dışarı çıkmayın kapı ve pencereleri kapatın

Kızılay Genel Başkanı Kınık patlamanın zehirli gazlar yaydığını belirterek şu mesajı yayınladı:

*Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz.

1 yangın söndürme uçağı ile 2 yangın helikopteri gitti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli patlamanın ardından bölgeye 1 uçak ile 2 yargın söndürme helikopterinin gönderildiğini açıkladı. Pakdemirli, "Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Daha önce de iki patlama olmuş

Aynı fabrikada 2009 ve 2014 yıllarında da patlama meydana gelmişti. İlk patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi de yaralanmıştı. 2014 yılındaki patlamada ise 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.