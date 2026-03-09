BIST 12.617
Sakarya'da halk plajında İHA alarmı! 400 metrelik alan boşaltıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde halk plajında parçalanmış halde İnsansız Hava Aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde halk plajında parçalanmış halde üzerinde pervanesi bulunan ve İHA olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine S.A.S. (Sualtı Savunma) timleri sevk edildi.

S.A.S. timleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede söz konusu İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Plajda, güvenlik amaçlı 400 metre yarıçaplı alan boşaltılarak emniyete alındı. Ekipler, bölgede incelemelerine ve çalışmalarına devam ediyor.

ORDU'DA DA İHA BULUNMUŞTU

Ordu'nun Ünye ilçesinde de geçtiğimiz ay sahile, İnsansız Hava Aracı (İHA) parçası vurmuştu.

