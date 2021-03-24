Sakarya'da görenler inanamadı! Babaları hastalandı hayatları değişti

Babalarının dükkanına küçüklüklerinden beri geldiklerini belirten Merve Çetin Sarıgedik (34), “Biz küçüklüğümüzden bu yana dükkana hep geliyorduk, çok da yabancı değildik. Babamız koronavirüsten dolayı dışarı çıkamadığı için 2 ablam ve ben artık buradayız." diye konuştu.