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Sakarya'da garsona dayak videosu olay oldu! Pusete dokundu diye...

Adapazarı'nda bir restoranda yemek yiyen aile, çocuklarının bebek sandalyesine çarpınca saldırıya uğradı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda garson, bebeğin ailesi tarafından neredeyse öldürülecekti.

Olay 8 Aralık günü Adapazarı Çark Caddesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, restoranda garson olarak çalışan İbrahim A., servis yaptığı sırada masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarptı. Dursun K. garsonun sandalyeye çarpmasıyla masanın yanında yerde bulunan torunun düşmesi üzerine garsona tepki gösterdi.

Özür diledi ancak yetmedi

İbrahim A. geri dönerek özür dilerken, bebek sandalyesini düzeltti. Bu sırada, yere düşen çocuğun babası Erol K. (26), hızla gelerek İbrahim A.’ya saldırdı. İbrahim K. ve babası Dursun K., İbrahim A.’ya saldırırken, araya restoranda bulunan müşteriler ve garsonlar girdi. Aldığı darbelerle neye uğradığına şaşan İbrahim A.’ya bu sırada ailenin bir yakını olan kadın saldırmaya devam etti. İbrahim A. restorandan dışarı kaçtı.

Şikayetçi oldu

Olay sonrası hastaneye götürülen İbrahim A.’ya 8 gün iş göremez raporu verildi. İbrahim A. kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu. Erol K. ve babası Dursun Ali K. ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılırken, soruşturma devam ediyor.

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