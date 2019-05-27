Sakarya'da feci kaza TIR'a ok gibi saplandı
İhlas Haber Ajansı
SAKARYA'da, TEM yolunda, çarptığı TIR'ın dorsesine takılan otomobil, 100 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAKARYA'da TEM otoyolunda otomobil, TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesine saplanan otomobil metrelerce sürüklenirken, kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Recep Y. idaresindeki 34 GB 4284 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Yılmaz D. idaresindeki 54 HP 021 plakalı TIR'ın dorse kısmına adeta ok gibi saplandı.
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Otomobilin TIR'ın arkasında metrelerce sürüklendiği kazada otomobil sürücüsü Recep Y., Betül M., Şeyda Y. ve Emre Y. yaralandı.
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Diğer sürücülerin haber vermeleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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