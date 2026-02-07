Sakarya'da dehşet! Önce eşini ardından MHP'li ilçe başkanını öldürdü
Anadolu Ajansı
Sakarya'da korkunç bir olay meydana geldi. Bir kişi, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı ve kendi karısını silahla öldürdü.Şüpheli, suç aletiyle polise teslim oldu.
A.Y, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın iş yerine gitti. A.Y. burada henüz bilinmeyen nedenle silahla Hıraç'a ateş etti.Daha sonra evine giden A.Y, silahla eşi S.Y'yi yaraladı.
Haber verilmesi üzerine eve ve iş yerine, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Hıraç'ın ve S.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli A.Y, suç aletiyle polise teslim oldu.
