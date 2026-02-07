BIST 13.522
Sakarya'da dehşet! Önce eşini ardından MHP'li ilçe başkanını öldürdü

Sakarya'da korkunç bir olay meydana geldi. Bir kişi, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı ve kendi karısını silahla öldürdü.Şüpheli, suç aletiyle polise teslim oldu.

Sakarya'da dehşet! Önce eşini ardından MHP'li ilçe başkanını öldürdü - Resim: 1

A.Y, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın iş yerine gitti. A.Y. burada henüz bilinmeyen nedenle silahla Hıraç'a ateş etti.Daha sonra evine giden A.Y, silahla eşi S.Y'yi yaraladı.

Sakarya'da dehşet! Önce eşini ardından MHP'li ilçe başkanını öldürdü - Resim: 2

Haber verilmesi üzerine eve ve iş yerine, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Hıraç'ın ve S.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'da dehşet! Önce eşini ardından MHP'li ilçe başkanını öldürdü - Resim: 3

Şüpheli A.Y, suç aletiyle polise teslim oldu.

Sakarya'da dehşet! Önce eşini ardından MHP'li ilçe başkanını öldürdü - Resim: 4
