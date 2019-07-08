Sakarya'da bulunan Rus deniz mayını imha edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da bulunan Rus deniz mayını imha edildi

SAKARYA'nın Kocaali ilçesi açıklarında 2 gün önce bulunan ve 1910-1912 yıllarına ait MO8 RUS Tipi Rus deniz mayını olduğu tespit edilen mayın imha edildi.

Sakarya'da bulunan Rus deniz mayını imha edildi - Sayfa 1

İki gün önce Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizin 1 buçuk kilometre açıklarında balıkçıların ağlarına bilmedikleri bir cisim takılmıştı.

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Sakarya'da bulunan Rus deniz mayını imha edildi - Sayfa 2

Top şeklinde üzerinde mekanizma ve kablo bulunan cismi alan balıkçılar Caferiye Mahallesi Melenağzı mevkisinde sahile getirerek jandarma ekiplerine bilgi verdi.

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Sakarya'da bulunan Rus deniz mayını imha edildi - Sayfa 3

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenen cismin deniz mayını olduğu belirlenmişti.

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Sakarya'da bulunan Rus deniz mayını imha edildi - Sayfa 4

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Komutanlığı personelince yapılan incelemelerde mayının, 1910-1912 yıllarına ait MO8 RUS Tipi Rus Deniz Mayını olduğu tespit edildi.

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