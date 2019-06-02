Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem İstanbul'da da hissedildi

SAKARYA’nın Hendek ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Depremi yaşayarak kendini dışarıya atan vatandaş, "1999 depreminde yaşadıklarımızı aynı yaşamış gibi hissettik. Herkes sokağa çıktı, herkes tedirgin halde" dedi.