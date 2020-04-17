Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde immun plazma tedavisi başladı

SAKARYA İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, yaptığı açıklamada, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Kan Transfüzyon Merkezinde Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Köroğlu ve Doç. Dr. Tuba Hacıbekiroğlu yönetimindeki Plazma Aferez Merkezinin, 9 Nisan itibarıyla plazma toplama ve transferi için ruhsat aldığını belirtti.