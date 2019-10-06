Sakarya Pamukova'da TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Kaza bugün öğle saatlerinde, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bilecik yönüne giden TIR, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak çarparak durdu. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi.