BIST 114.899
DOLAR 6,85
EURO 7,68
ALTIN 384,18
YEREL

Şaka yapayım derken arkadaşına dehşeti yaşattı

İSTANBUL İstinye’de bir şahıs kendisini korkutarak şaka yapan arkadaşını intikam almak için iş yerindeyken tinerle ateşe verdi. Gencin alev topuna döndüğü korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Sarıyer İstinye Sarıyer Caddesi üzerinde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda Yunus Emre D. isimli genç, TEM Otoyolu’nda arkadaşı Tunç M. ile otomobille seyrettiği esnada motorda problem olduğunu söyledi. Bunun üzerine araçtan inen M. kaputu açtıktan sonra içeriye eline sokarak sorunu çözmek istedi. O esnada M., arkadaşı D’nin şaka için kornaya basması sonucu korkmayarak küfür etti. D’nin kahkahalara boğulduğu olay sonrası intikam almak isteyen M., önceden D.’nin iş yerine girerek tiner döktü.

Tinerle arkadaşını ateşe verdi
D. içeriye girdikten hemen sonra kendi de giren M, çakmakla tinerli iş yerini ateşe verdi. Patlamanın ardından alev alev yanan D. iş yerinden koşarak çıktı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Az kalsın iş yerinin havaya uçuracak olan taraflar birbirlerinden şaka yaptıkları için şikayetçi olmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
YKS adaylarına maske ve dezenfektan dağıtılacak
Altın fiyatlarında son 1 ayın zirvesi! Piyasalar endişeli
Kayseri'de vaka sayısı arttı Vali Günaydın 'yüzde 80'i buralardan kaynaklanıyor' dedi
Son dakika Kurban vekalet ücreti belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklaması
Başbuğ'un oğlu Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye çok ağır suçlama! İhanet edenler var
Eskişehir'de otomobilde içki satışına 56 bin lira ceza kesildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa Orhangazi'de sel felaketindeki dehşet anları kamerada
Adana'da denizde kaybolan Ali'nin cesedi bulundu
2020 kurban bayramı tatili ne zaman kaç gün tatil?
Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu
Sahnede bayılan ABD’li komedyen Darryl Lynn Hughley'in korona olduğu ortaya çıktı
LGS yüzdelik dilim kaç olmalı 2020 liselerin taban puanları
Bursa'da sel faciası! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Maske takma zorunluluğu olan iller listesi güncellendi 2020 yeni liste