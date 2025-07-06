Saint-Maximin'den yeni doping açıklaması: Elimde kanıtlar var...

Maximin, “Size bir örnek vermek için bunu söylüyorum. Orada bana doping yaptırmaya çalıştılar, size bunun ne kadar ciddi olduğunu anlatmak için söylüyorum. Ve bunlar, insanların bilmediği şeyler, benim konuşmadığım ya da sizin konuşmadığınız şeyler, çünkü size de tehditler savruluyor. Size açıkça söylüyorlar, konuşursanız size şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ve kaçınılmaz olarak bir noktaya geliyorsun, bazı şeyleri yaşıyorsun, bazı şeylerle karşı karşıya kalıyorsun ve diyorsun ki, bu futbolun ötesinde bir şey” demişti.