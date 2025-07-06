Saint-Maximin'den yeni doping açıklaması: Elimde kanıtlar var...
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Allan Saint-Maximin, kendisine doping yapılmaya çalışıldığını iddia ederek, elinde bu duruma ilişkin kanıtlar bulunduğunu ve sakladığını açıkladı. Saint-Maximin, kimseye iftira atma niyeti olmadığını belirterek, tüm detayları kamuoyuyla paylaşmayacağını ifade etti.
Geçen sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Fransız kanat oyuncusu Allan Saint- Maximin verdiği bir röportajda kendisine doping yapılmaya çalışıldığını öne sürdü.
Maximin, “Size bir örnek vermek için bunu söylüyorum. Orada bana doping yaptırmaya çalıştılar, size bunun ne kadar ciddi olduğunu anlatmak için söylüyorum. Ve bunlar, insanların bilmediği şeyler, benim konuşmadığım ya da sizin konuşmadığınız şeyler, çünkü size de tehditler savruluyor. Size açıkça söylüyorlar, konuşursanız size şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ve kaçınılmaz olarak bir noktaya geliyorsun, bazı şeyleri yaşıyorsun, bazı şeylerle karşı karşıya kalıyorsun ve diyorsun ki, bu futbolun ötesinde bir şey” demişti.
FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA
Bunun üzerine açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp, söz konusu iddiayı yalanladı ve futbolcu hakkında hukuki girişimlerde bulunacağını açıkladı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik.
Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir.