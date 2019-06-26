Sahtekarlar yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyor
TÜRKİYE'de yetişen yalancı safranı boyayan sahtekarlar orijinal İran safranı diye 40 bin liraya satıyor.
Türkiye'de kilosu 400 lira olan yalancı safranı boyayarak 40 bin liraya satan sahtekarlara karşı yetkililer vatandaşları uyardı. Büyük paraların döndüğü birçok üründe olduğu gibi kilogram fiyatı otomobil fiyatına satılan safranda da sahtekarlıkların olduğu ortaya çıktı.
Sahtekarlar, ülkemizde yetişen yalancı safranı (aspir) boyayarak orijinal İran safranı diye satıp, yüz kat haksız kazanç elde ediyor.
Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir, "Safran bitkisinin ana vatanı İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya. İran safranını hiçbiri tutmuyor. Türkiye'de Safranbolu bölgesinde yetiştirilen safran diye bilinen bitki daha açık renkli, gerçek İran safranıyla alakası yok.
Bunun adı aspir, ülkemizde ne yazık ki bunu gerçek safran diye satan satıcılarımız var. Aspirin rengi gerçeğine oranla açık kırmızıdır. Ama sahtekarlar bu renk konusunu da gıda boyasıyla boyayarak aşabiliyorlar. Kilosu 400 lira olan aspiri gerçek safran diye 40 bin liraya satıyorlar.