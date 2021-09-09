Sahte test kiti yaparak 9 milyar dolarlık şirketin sahibi oldu! En büyük dolandırıcılık davası
Tüm dünya koronavirüs salgınıyla birlikte test kitleriyle iç içe yaşamaya başladı. ABD'de kurduğu sağlık şirketiyle özel kan testi kiti yaptığını söyleyerek 9 milyar dolarlık şirketin sahibi olan ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Elizabeth Holmes suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapse mahkum olabilecek.
ABD’nin en büyük dolandırıcılık davalarından biri başlıyor. Sahte test kiti zanlısı mahkemede... Kurduğu sağlık şirketiyle özel kan testi kiti yaptığını söyleyerek 9 milyar dolarlık şirketin sahibi olan ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Elizabeth Holmes suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapse mahkum olabilecek.
Başsavcı Robert Leach duruşmada, “Bu, para kazanmak için yalan söylemek ve hile yapmakla ilgili bir dolandırıcılık davasıdır” diyerek 13 hafta sürmesi beklenen davada Elizabeth Holmes'u neden suçladıklarının ayrıntılarını anlattı.
Holmes’un avukatları ise müvekkillerinin dolandırıcılık niyetiyle çalışmadığını belirterek, “Kan testini daha ucuz ve daha erişilebilir hale getirme çabası vardı ama başarısız oldu” dediler.
Dava boyunca hatalı test sonuçlarından etkilenen hastalar ve mağdur olmuş insanlar tanık olarak dinlenecek.