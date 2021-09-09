Sahte test kiti yaparak 9 milyar dolarlık şirketin sahibi oldu! En büyük dolandırıcılık davası

ABD’nin en büyük dolandırıcılık davalarından biri başlıyor. Sahte test kiti zanlısı mahkemede... Kurduğu sağlık şirketiyle özel kan testi kiti yaptığını söyleyerek 9 milyar dolarlık şirketin sahibi olan ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Elizabeth Holmes suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapse mahkum olabilecek.