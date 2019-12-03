Sahte peygamber İskender Erol Evrenosoğlu'nun defnedildiği mezarlığa talep patladı
Kamuoyunda ’sahte peygamber’ olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu'nun geçtiğimiz hafta defnedildiği Bursa'daki mezarlığa talep patlaması yaşanınca, Bursa Mezarlıklar Müdürlüğü satışları durdurma kararı aldı.
Amerika’da kalp yetmezliği nedeniyle 5 gün önce ölen sahte Peygamber İskender Evrenosoğlu, geçtiğimiz hafta Bursa'da toprağa verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı cenaze için personelini görevlendirmezken, Evrenosoğlu’nun, cenaze namazı ve defin işlemleri kendi elemanlarınca gerçekleştirildi.
ABD’de hayatını kaybeden İskender Erol Evrenosoğlu için oğlu Oktay Evrenesoğlu Bursa’da mezar yeri başvurusunda bulundu. Oktay Evrenesoğlu Bursa’nın merkezindeki Pınarbaşı Mezarlığı’ndan yer satın almak istedi ancak bu talebi uygun görülmedi.
Kendisine Bursa’nın dışındaki Hamitler Mezarlığı’ndan yer tahsisi yapıldı. Oktay Evrenesoğlu aile mezarlığı yapabilmek için 4 parsel satın aldı. Her bir mezar yeri için de 10 bin 500’er liradan toplam 42 bin TL ödedi. İskender Erol Evrenosoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din adamı göndermediği cenaze töreninin ardından Hamitler Mezarlığı’nda defnedildi.
Müritlerden talep patlaması: Hürriyet'in haberine göre sahte peygamber İskender Erol Evrenosoğlu’nun defnedildiği Bursa’daki Hamitler Mezarlığı’na talep patlaması oldu. Evrenosoğlu’nun defnedildiği gün mezarının bulunduğu parselden yer almak için 100’e yakın başvuru yapıldı.