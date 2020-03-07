Sahte koronavirüs paylaşımı yapanlar yandı! Emniyet harekete geçti

Virüsün ortaya çıktığı Çin'de son bir gün içinde 99 yeni vaka tespit edildi ve 28 ölüm gerçekleşti. Tüm dünyaya hızla yayılan ve can alan virüs ile ilgili "ülkemizde de var" paylaşımı yapanlar çoğaldı. Bunun üzerine emniyet harekete geçti.