Sahte koronavirüs paylaşımı yapanlar yandı! Emniyet harekete geçti
Emniyet Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan sahte paylaşımlar için harekete geçti. Sosyal medyada halkı paniğe sevk eden sahte paylaşımlar, adli mercilere bildirilecek.
Koronavirüs, dünya çapında endişe uyandırmaya devam ediyor. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümler dünya çapında 3 bin 491 kişiye ulaşırken virüsten etkilenen kişi sayısı 100 bini geçti.
Virüsün ortaya çıktığı Çin'de son bir gün içinde 99 yeni vaka tespit edildi ve 28 ölüm gerçekleşti. Tüm dünyaya hızla yayılan ve can alan virüs ile ilgili "ülkemizde de var" paylaşımı yapanlar çoğaldı. Bunun üzerine emniyet harekete geçti.
"Bazı sosyal medya platformlarında “Korona Virüsü (COVID-19) ile ilgili olarak ülkemizde de salgının görüldüğü ile ilgili” yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur" diyen Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), resmi sitesinden dikkat çeken şu açıklamayı yaptı:
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız sosyal medya üzerinde milli ve manevi değerlere saldırı ile sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak yapılan hakaret ve saldırılar ile korku ve panik oluşturarak kamu düzenini bozan paylaşım yapan hesapları tespit etmek amacıyla 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.