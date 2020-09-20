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Sahte kayıtlarla kendini ölü gösteren ve 52 yıl hapisle aranan fenomen Muğla'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı

6 ilde karıştığı çeşitli suçlardan hakkında toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve sahte evraklarla kendisini kayıtlarda 13 yıl önce ölmüş gibi gösterdiği belirlenen Tayfun Demir (38), polisin 6 aylık takibinin ardından kaldığı eve düzenlenen operasyonla Muğla'da yakalandı. Demir, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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MUĞLA İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şubesi ve Asayiş Şube ekipleri, istihbarat çalışmasıyla sosyal medyada 435 bin takipçisi bulunan ve 6 ilde karıştığı dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tayfun Demir'in sahte belgeler ile kendisini 13 yıldır ölmüş gibi gösterip bir yakınına ait üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı kimlikle dolaştığını belirledi.

Demir, 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımları inceleyen ekipler, Demir'in Menteşe ilçesinde olduğunu tespit etti. Bilgisayarının IP adresinden yola çıkan polis, Demir'i kaldığı kırsal Gazeller Mahallesi'ndeki müstakil eve düzenlediği operasyonla yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, tutuklandı.

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