Sahte içkiden öldü denilmişti Pınar kolonya içtiği için ölmüş

'Baba bana bir şey oluyor" dedi

Bursa'da yaşayan Pınar Bakkal, 10 yıl önce eşinden boşandıktan sonra, Merkez Nilüfer İlçesi Çamlıcı Mahallesi'nde oturan anne ve babasının yanına yerleşti. Üç yıl önce annesini kaybeden Pınar Bakkal, iddiaya göre, içine kapandı. Sakinleştirici ilaçlar alan Bakkal, koronavirüs nedeniyle iki yıldır zorunlu kalmadıkça evden çıkmadı. 19 Aralık gecesi rahatsızlanan kızı Pınar'ın, kendisini uykudan kaldırıp, "Baba bana bir şey oluyor" dediğini söyleyen Orhan Bakkal, polise verdiği ifadesinde şunları anlattı: