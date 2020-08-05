Sahte haber ile mücadelede WhatsApp'tan yeni adım
WhatsApp sahte haber ile mücadele kapsamında platformun masaüstü sürümü Web WhatsApp'a arama özelliği getiriyor.
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.
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WhatsApp Web sürümüne yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Artık kullanıcılar gelen içerikleri internette taratarak kontrol edebilecek.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Söz konusu özellik sayesinde herhangi bir mesaja tıkladığınızda haberi doğrulamanızı sağlayacak web üzerinde ara seçeneği karşınıza çıkacak.
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Aynı habere göre, WhatsApp söz konusu özelliği İngiltere'nin de aralarında olduğu 6 ülkede test etmeye başladı. WhatsApp bu özellik sayesinde platform üzerinden dolaşıma sokulan mesajların internet üzerinden doğrulanmasını sağlamayı hedefliyor.
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