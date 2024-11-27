Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte dolar krizi iddiası ortalığı karıştırdı

SAHTE DOLAR NASIL AYIRT EDİLİR?

Sadece kağıdını inceleyerek bile sahte doları anlamak mümkün olabiliyor. Kağıt kalitesi, şekil ve renklerdeki dağınıklıklar sahte doları anlamak için kritik ayrıntılar arasında yer alıyor.Gerçek doların rengi daha canlıyken sahte dolar daha soluk olabiliyor.