Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte dolar krizi iddiası ortalığı karıştırdı
Türkiye piyasalarda dönen sahte dolar krizi iddiası ile çalkalanıyor. Piyasada 50 ve 100 dolarlık 600 mliyon dolarlık sahte banknot olduğu düşünülüyor.
İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı'daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurdu.
Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı. 100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır." ifadesi yazıldı.
Yazılımları güncel olmayan ATM'ler ve para sayma makineleri de sahte dolarları ayırt edemiyor. Bu sebeple Türkiye genelinde 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durduruldu.
SAHTE DOLAR NASIL AYIRT EDİLİR?
Sadece kağıdını inceleyerek bile sahte doları anlamak mümkün olabiliyor. Kağıt kalitesi, şekil ve renklerdeki dağınıklıklar sahte doları anlamak için kritik ayrıntılar arasında yer alıyor.Gerçek doların rengi daha canlıyken sahte dolar daha soluk olabiliyor.