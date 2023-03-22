Sahte doktor Ayşe Özkiraz'dan yeni ifade! 'Dersimi aldım' dedi ama hapisten çıkamadı
Sahte doktor Ayşe Özkiraz, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde aylarca doktorluk yapmış, ameliyatlara girmiş, reçeteler yazmıştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayşe Özkiraz, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Özkiraz, "Dersimi aldım tahliyemi talep ediyorum" dedi ancak tahliye olamadı...
Tekirdağ'da "sahte doktor" Ayşe Özkiraz'ın, hakkında açılan dava kapsamında yargılanmasına devam edildi. Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özkiraz, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Daha sonra mahkemede okunan uzman raporunda, Ayşe Özkiraz'a ait incelenen kimlik kartlarının üzerinde sahteciliğin kolayca fark edilemeyeceği, aldatma kabiliyetinde olduğu, dakstil ile kart üzerinde kapamalar yapıldığı, ancak incelemeler sonucunda kartların aldatmaya haiz ve külliyen sahte olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Sanık avukatı Kemal Uçar ise raporun Yargıtay kriterlerini taşımadığını öne sürdü. Raporun kendilerine tebliğ edilmesini isteyen Uçar, müvekkilinin tahliyesi talebinde bulundu.
Yeni ifadesi ortaya çıktı
Mahkeme başkanının "Kan grubu kartını sen mi doldurdun?" sorusuna Özkiraz, "Kan grubu kartını staj eğitimi sırasında laboratuvardaki görevli doldurmuştu. 'M' harfini ise ben ekledim. Dersimi aldım. Eğitim hayatıma devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. "diye cevap verdi.