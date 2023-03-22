Sahte doktor Ayşe Özkiraz'dan yeni ifade! 'Dersimi aldım' dedi ama hapisten çıkamadı

Daha sonra mahkemede okunan uzman raporunda, Ayşe Özkiraz'a ait incelenen kimlik kartlarının üzerinde sahteciliğin kolayca fark edilemeyeceği, aldatma kabiliyetinde olduğu, dakstil ile kart üzerinde kapamalar yapıldığı, ancak incelemeler sonucunda kartların aldatmaya haiz ve külliyen sahte olduğunun tespit edildiği belirtildi.