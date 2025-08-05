Sahte diploma skandalında şok detay! Ünlü psikolog, halı yıkamacısı çıktı!

Sahte diplomayla mezun olduğu belirlenen ünlü psikolog Abdullah Volkan Uçak'ın eskiden halı yıkamacı olduğu ortaya çıktı. Ege Üniversitesi'nden sahte diploma ile mezun gibi kendisini gösteren Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanlığı yaptığı tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e yaptığı seans ile daha önce gündem olan Uçak'ın seans başı 4 bin 500 TL aldığı kamuoyuna yansımıştı.

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Sahte diploma skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Aralarında doçent ve profesörlerin de olduğu 400 kişinin sahte diploma ile kariyer sahibi olduğu belirlenirken, iddialar arttıkça skandalın boyutu da büyüyor.

Kamu kuruluşlarındaki isimlerin E-imzalarını ele geçirerek sahte diploma, belge, kimlik üreten organize suç çetesi para karşılığı adeta sahte evrak dağıtmış.

37 kişi tutuklandı

Şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 kişi tutuklandığını duyurdu.

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmaya dair ise ilginç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı!

Halk TV'nin aktardığına göre sahte diplomalı Abdullah Volkan Uçak, Ege Üniversitesi'nden hem lisans hem de klinik yüksek lisans diploması almış gibi görünüyor. Fakat Uçak'ın 2018-2019 yıllarında Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Volkan Uçak'ın bir seans başına ise 4500 TL aldığı iddia ediliyor.

Murat Övünç de seansa katılmıştı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sahte diploma skandalında ismi geçen Volkan Uçak'ın seansına katıldığı ortaya çıktı.