Sahte bal, zeytinyağı ve çay markaları! Çok ünlü bir börekçi de ifşa listesine girdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları bir kez daha ifşa etti. Açıklanan yeni listede yok yok.. .Çaydan boyaya, zeytinyağından bala ve pekmeze kadar bir çok ürün ifşa edildi. Listedeki pek çok şubesi olan ünlü bir börekçi de dikkat çekti. Kıymalı börek harcına sakatat katmışlar.
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi. Bakanlığın yayınladığı son tağşiş listesinde, İstanbul Tuzla'da bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin (Hasan Özcan) ürünlerinde sakatat (taşlık) tespit edildiği yer aldı.
Tarım Bakanlığı'nın ifşa ettiği sahte ürün listesinde zeytinyağından sahte bal ve pekmeze, börekten çaya kadar bir çok ürün bulunuyor. İfşa edilen ürün markaları şöyle:
-EGE TADIM zeytinyağı - Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
-ZEYTİN BAHÇEM - Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti, Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
-AYVALIK - Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
-PINARCA - Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
- LUX AYVALIK- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
- ELMAS TEYZE'NİN YERİ (5LT.)- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
-BALIKESİR AKÇAY ALTINOLUK NATUREL SİZMA ZEYTİNYAĞI- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
-EGE TARIM BİRLİK- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
BİZİM TAT-Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
BİZİM AYVALIK -Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
BUHARA ZEYTİN ZEYTİNYAĞLARI-Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti