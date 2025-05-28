Sahte bal, sucuk, kaşar, tereyağı markaları ifşalandı! Bilindik bir bal markası da var
Tarım ve Orman Bakanlığı sahte ürünlerin listesini yeniledi. Bu kez listede, sahte bal, tereyağı, kaşar, döner, kebap ve manda kaymağı var. Sahte bal listesinde zincir marketlerde satılan bilindik bir marka da yer alıyor.
Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde 28 Mayıs Çarşamba günü 'Taklit veya Tağşiş' listesine yeni uygunsuzluk tespiti edilen ürünler ekledi. Yapılan denetimlerde 6 firmada balda sahtecilik tespiti edildi.Bu markalardan biri zincir marketlerin raflarında yer alıyor. Tarım bakanlığının yayınladığı listede, manda kaymağında inek, zeytinyağında bitkisel yağ, et sucukta kanatlı da çıktı. İşte sahte markaların ifşalandığı tam liste:
-ANZER BALCISI (Süzme çiçek balı taklit ve tağşiş)
SEDEF PETEK (Süzme çiçek balı taklit ve tağşiş)
-BALKAYMAK PLUS (Süzme çiçek balı taklit ve tağşiş var)
-AYDOST süzme çiçek balı taklit ve tağşiş
-SATIŞ TEZGAHI çiçek balı taklit ve tağşiş
-EMİRDAĞ (Tam yağlı kaşar bitkisel yağlı çıktı)
-1SÜT (Manda yoğurdu inek çıktı)
-VOL SÜT (Kaşar peyniri bitkisel yağ katkılı çıktı)