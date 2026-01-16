Sahra Şaş'tan "Nare ve aşk" açıklamaları! Yıldızı parladı...
Sahra Şaş, Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı ‘Nare’ rolüyle büyük bir çıkış yaptı. Yıldızı parlayan oyuncu, son olarak Alem Dergisi’ne verdiği röportajda, hem kariyerine hem de aşk anlayışına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mardin, ‘Uzak Şehir’ ve ‘Nare’ gibi temaların, hayatı pozitif ve hafif hissettirdiğini belirten Şaş, bu projeye olan sevgisini dile getirdi.
Şaş, “Uzak Şehir’in hikayesine hayran kaldım ve ona teslim oldum. Ekipte oynamak için sabırsızlandığım çok değerli arkadaşlarım var” diyerek projedeki deneyiminden ne kadar keyif aldığını vurguladı.
Röportajda, iş ve özel yaşamındaki zorluklarla başa çıkma şekline de değinen Şaş, “Zorlayıcı tarafları halletmeyi öğrendim. Artık, benim dışımda gelişen olumsuzluklara takılmıyorum” dedi.
Aşk hakkında da içten açıklamalar yapan oyuncu, “Aşk benim için parlak bir kavram. Parıltısından etkilenmeyi seviyorum. Negatif deneyimler yaşatsa da canlılığına kapılmak ve zamansızlığını hissetmek gerçekten hoşuma gidiyor. Aşk, her yaşta, her ruh halinde insanı yakalayabiliyor” ifadelerini kullandı.