Sahra Şaş'tan "Nare ve aşk" açıklamaları! Yıldızı parladı...

Aşk hakkında da içten açıklamalar yapan oyuncu, “Aşk benim için parlak bir kavram. Parıltısından etkilenmeyi seviyorum. Negatif deneyimler yaşatsa da canlılığına kapılmak ve zamansızlığını hissetmek gerçekten hoşuma gidiyor. Aşk, her yaşta, her ruh halinde insanı yakalayabiliyor” ifadelerini kullandı.