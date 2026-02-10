BIST 13.797
Sahra Şaş'ın dekoltesi yürekleri ağza getirdi! Ekipten anında müdahale

Oyuncu Sahra Şaş, dergi çekiminde verdiği dekolteyle dikkat çekti. Paylaştığı videoda zor anlarına ekibinin müdahale ettiği görüldü.

Sahra Şaş'ın dekoltesi yürekleri ağza getirdi! Ekipten anında müdahale - Resim: 1

Ünlü oyuncu Sahra Şaş, dergi çekiminin backstage görüntülerini paylaştığı kısa video ile dikkat çekti. 

Sahra Şaş'ın dekoltesi yürekleri ağza getirdi! Ekipten anında müdahale - Resim: 2

Takipçilerinden "Aklımızı aldın", "Yakıyorsun", "Parlamaya devam et" gibi yorumlar geldi.

Sahra Şaş'ın dekoltesi yürekleri ağza getirdi! Ekipten anında müdahale - Resim: 3

Çekim sırasında göğüs dekoltesi veren Şaş'ın zor anlarında ekip hızlıca müdahale etti. Sahra Şaş, tarzı ve duruşuyla bir kez daha magazin gündeminde yerini aldı.

