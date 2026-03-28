Sahra Işık'tan duygulandıran sözler! “Anne” beklerken başka kelimeler geldi
Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Sahra Işık, bu kez annelik heyecanıyla gündemde. Geçtiğimiz yıl ilk bebeğini kucağına alan ünlü isim, oğlu Pamir’in konuşmaya başladığı döneme dair yaptığı samimi paylaşımla dikkat çekti. Sahra Işık’ın, bebeğinin ilk kelimelerini anlatırken yaptığı esprili çıkış da sosyal medyada ilgi gördü.
Yarışma performansıyla adından söz ettiren Sahra Işık, son dönemde daha çok özel hayatı ve annelik yolculuğuyla gündeme geliyor. Sosyal medyada aktif olan ünlü isim, eşi ve bebeğiyle ilgili paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sahra Işık, iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlenmişti. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak ama sıcak paylaşımlarla sürdüren çift, geçtiğimiz yıl bebek beklediklerini açıklayarak sevenlerini sevindirmişti.
Çift, merakla bekledikleri ilk çocukları Pamir’e 12 Haziran 2025’te kavuştu. Anne olduktan sonra hayatındaki yeni dönemi sık sık paylaşan Sahra Işık, bu kez oğlunun ilk kelimeleriyle ilgili konuştu. Her annenin yaşadığı o heyecanı yaşayan Sahra Işık, bebeğinden ilk olarak “anne” kelimesini duymayı beklediğini söyledi. Ancak minik Pamir’in ilk tercihleri farklı oldu. Ünlü isim, yaptığı paylaşımda, yaklaşık bir ay önce oğlunun ilk kelimesinin “dede” olduğunu, ardından da “gel gel” dediğini anlattı.
Sahra Işık, bu durumu esprili bir dille anlatarak, “Peki anne nerede?” sözleriyle takipçilerini güldürdü. Samimi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, birçok anne de benzer deneyimlerini yorumlarda paylaştı.
Çiçeği burnunda anne Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi ve oğulları Pamir ile verdiği karelerle de sık sık gündeme geliyor. Ünlü ismin hem annelik halleri hem de aile yaşantısına dair paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.