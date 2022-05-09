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Sahneye kustu yere yığıldı! Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen'den ilk açıklama: Hayatımda ilk kez...

Sahneye kustu yere yığıldı! Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen'den ilk açıklama: Hayatımda ilk kez...

Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları sırasında sahnede bayılan, Gülben Ergen'den ilk açıklama geldi.

Sahneye kustu yere yığıldı! Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen'den ilk açıklama: Hayatımda ilk kez...

Düzcespor'un şampiyonluk kutlaması etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçı Gülben Ergen sahne aldı. Yüzlerce kişinin doldurduğu alanda sahneye çıkan Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada, elbisesine basıp düşünce baygınlık geçirdi.

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Sahneye kustu yere yığıldı! Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen'den ilk açıklama: Hayatımda ilk kez...

Sanatçıya ilk müdahaleyi sahnede bulunan ekibi ve alandaki sağlık ekipleri yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen Gülben Ergen, baygın vaziyette ambulansa taşındı.

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Sahneye kustu yere yığıldı! Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen'den ilk açıklama: Hayatımda ilk kez...

Sahnenin ışıkları ise hemen söndürüldü. Sağlık ekipleri sanatçının müdahalesini konser alanında, ambulans içinde yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen sanatçıya serum takıldı.

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Sahneye kustu yere yığıldı! Hastaneye kaldırılan Gülben Ergen'den ilk açıklama: Hayatımda ilk kez...

Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından sanatçı seyircilere, "Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığımız yerden devam ediyorum" dedi.

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