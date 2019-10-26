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Sahneye derin yırtmaçlı elbisesiyle çıkan Yıldız Tilbe, frikik vermekten son anda kurtuldu

Harbiye'de bu yıl sekizinci konserini veren Türk pop müziğinin güçlü isimlerinde Yıldız Tilbe sahnede kıyafetinin azizliğine uğradı.

Bu seneki sekizinci Harbiye konserini veren Tilbe, sahne şovları ve hafızlara kazınan şarkılarıyla binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

"Şunu çıkarıp geleyim"

Darbuka eşliğinde kendinden geçen Tilbe, bir ara kıyafetinin azizliğine uğradı. Frikik vermekten son anda kurtulan Tilbe, "Şunu çıkarıp geleyim" diyerek kendisini dinlemeye gelenleri güldürdü.

Ünlü şarkıcı, kıvrak dansıyla bir kez daha kendisine hayran bıraktı

Derin yırtmaçlı elbisesiyle büyük beğeni toplayan Tilbe, zengin repertuvarı ile dinleyicileri duygudan duyguya sürükledi. Hareketli parçalarında kendinden geçen Ünlü şarkıcı, kıvrak dansıyla bir kez daha kendisine hayran bırakt

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