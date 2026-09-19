Sahnenin Karanlık Yüzü

Sahne ışıkları sönünce, kırmızı halı yerini adliye koridorlarına bırakıyor .18-19 Eylül’de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen operasyonda, oyuncu, şarkıcı, eski milli futbolcu, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan onlarca isim gözaltına alındı. Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş gibi tanınmış isimler listede yer aldı. Bazıları Adli Tıp’taki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, ikisi tutuklandı, bir kısmına adli kontrol uygulandı. Bu, 2025 sonundan beri süren “ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması”nın yeni dalgası.

Haberin kendisi artık şaşırtmıyor. Asıl mesele, her dalgada aynı sorunun yeniden gündeme gelmesi: Kanun herkese eşit mi, yoksa sadece kameranın önünde duranlara mı?

Uyuşturucu, Türkiye’de yıllardır sokaklarda, mahallelerde, liselerde, işyerlerinde sessizce yayılıyor. Baronlar, kuryeler, küçük satıcılar çoğu zaman gündemin ikinci sayfasında kalıyor. Ancak bir oyuncu ya da rapçi gözaltına alındığında haber bültenleri dakikalarca aynı isimleri tekrarlıyor. Bu hem doğru hem de çarpık. Doğru, çünkü ünlünün etkisi sıradan vatandaştan kat kat fazla. Gençler onları taklit ediyor, yaşam tarzını “başarı” sanıyor. Çarpık, çünkü asıl ağın köküne inilmeden sadece vitrin kırılıyor gibi duruyor.

Operasyonun kapsamı sadece “kullanmak” değil. Savcılık açıklamalarında kullanımın yanı sıra temin etme, yer sağlama, hatta bazı dosyalarda özel hayatın gizliliğini ihlal, şantaj ve fuhuşa aracılık gibi suçlar da geçiyor. Yani mesele tek bir partide çekilmiş fotoğraf değil; bir çevre, bir ağ, bir alışkanlık kültürü. Ünlü isimlerin bir kısmı “ben kullanmadım, ortamdaydım” diyor. Hukuken bu savunma bazen işe yarar, toplumsal olarak ise yetmez. Çünkü o ortamı meşrulaştıran, normalleştiren, “herkes yapıyor” algısını yayan da yine aynı çevre.

Burada ikiyüzlülüğün de payı var. Aynı isimler ekranda “gençlere örnek olalım” derken, özel hayatlarında bambaşka bir tablo çiziyorsa, toplumun güveni zedelenir. Tersinden bakınca da şu soru kaçınılmaz: Sıradan bir genç aynı maddeyle yakalansa aynı hızda haber olur mu, aynı titizlikle takip edilir mi? Cevap çoğunlukla hayır. Adalet, ünlüye daha sert görünmek zorunda kalıyor çünkü kamuoyu baskısı öyle istiyor. Bu da başka bir adaletsizlik üretiyor.

Çözüm, periyodik “ünlü avı” değil. Kalıcı olan; sokaktaki satıcıyı, limandaki girişi, dijital platformlardaki reklamı ve gençlere yönelik önleyici politikayı aynı kararlılıkla yürütmek. Ünlüler de bundan muaf olmamalı. İsimleri ne kadar parlak olursa olsun, yasa önünde sıradan vatandaştan farkları olmamalı. Aksi halde her operasyon, birkaç gün konuşulup unutulan bir reality show’a dönüşür.

Sahne ışığı güzeldir. Ama ışık sönünce geride kalan karanlık, sadece o isimlerin değil, bütün bir toplumun hesabıdır. Operasyonlar devam etsin; yeter ki sadece vitrini değil, arkasındaki sistemi de hedef alsın.