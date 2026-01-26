Sahnede yürekler ağza geldi! MS hastası Serdar Ortaç bir anda yere kapaklandı

Konser sırasında sahnede şakı söylediği esnada birden bire dengesini kaybeden Serdar Ortaç'ın yere düşmesi, salonda kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. MS hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçının yardımına ekip arkadaşları koşarken, Ortaç'ın yerdeyken bile şarkısını söylemeye devam etmesi dikkat çekti. Sanatçının o anları, izleyiciler tarasından cep telefonuyla kaydedildi.