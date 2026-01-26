Sahnede yürekler ağza geldi! MS hastası Serdar Ortaç bir anda yere kapaklandı
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, konser sırasında dengesini kaybederek yere düştü. Ekip arkadaşlarının yardımıyla ayağa kaldırılan Ortaç'ın, o anlarda şarkıyı bırakmaması dikkat çekti. O anlar sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu.
Konser sırasında sahnede şakı söylediği esnada birden bire dengesini kaybeden Serdar Ortaç'ın yere düşmesi, salonda kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. MS hastalığıyla mücadele eden ünlü sanatçının yardımına ekip arkadaşları koşarken, Ortaç'ın yerdeyken bile şarkısını söylemeye devam etmesi dikkat çekti. Sanatçının o anları, izleyiciler tarasından cep telefonuyla kaydedildi.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, verdiği son konserde sahnede yere düştü. Hayranlarını korkutan o anlar kameraya yansırken, Serdar Ortaç'ın sahnede düştüğü anlar ve son durumu merak edildi.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam verdiği konserde sevenlerini korkuttu. Sahnede şarkısını seslendirdiği sırada bir anda dengesini kaybederek yere düşen Ortaç'a hemen sahnedekiler yardımcı oldu.
Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç sahnede yaşadığı bu talihsiz olay sırasında da şarkı söyleyeme devam etmesi dikkat çekti.