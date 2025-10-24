Sahnede resmen parladı! Çağla Şikel'in dans performansı olay
Türk tiyatrosunun unutulmaz eseri "7 Kocalı Hürmüz", Müjdat Gezen yönetiminde yeniden sahnelendi. Başrolde yer alan Çağla Şıkel, enerjik dansı ve güçlü performansıyla seyirciden tam not aldı.
Türk tiyatrosunun kült yapıtı "7 Kocalı Hürmüz", yıllar sonra yeniden seyirciyle buluştu.
Müjdat Gezen yönetiminde sahneye taşınan yeni uyarlamanın galasında, Çağla Şıkel başrol performansıyla izleyiciden büyük alkış topladı.
Şıkel, Hürmüz karakterine kattığı enerjik yorum ve özel olarak hazırlanan dans koreografisiyle sahnede adeta büyüledi. Oyunun en dikkat çekici anlarından biri, Şıkel'in sergilediği "Hürmüz dansı" oldu.
USTA İSİMLER AYNI SAHNEDE
Müzikalde Sarp Bozkurt, Suzan Kardeş, Diren Polatoğulları ve Defne Yalnız gibi deneyimli oyuncular da sahne aldı. Ekip, hem sahne enerjisi hem de uyumuyla seyirciden tam not aldı.