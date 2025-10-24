BIST 10.962
Sahnede resmen parladı! Çağla Şikel'in dans performansı olay

Türk tiyatrosunun unutulmaz eseri "7 Kocalı Hürmüz", Müjdat Gezen yönetiminde yeniden sahnelendi. Başrolde yer alan Çağla Şıkel, enerjik dansı ve güçlü performansıyla seyirciden tam not aldı.

Sahnede resmen parladı! Çağla Şikel'in dans performansı olay - Resim: 1

Türk tiyatrosunun kült yapıtı "7 Kocalı Hürmüz", yıllar sonra yeniden seyirciyle buluştu.

Sahnede resmen parladı! Çağla Şikel'in dans performansı olay - Resim: 2

Müjdat Gezen yönetiminde sahneye taşınan yeni uyarlamanın galasında, Çağla Şıkel başrol performansıyla izleyiciden büyük alkış topladı.

Sahnede resmen parladı! Çağla Şikel'in dans performansı olay - Resim: 3

Şıkel, Hürmüz karakterine kattığı enerjik yorum ve özel olarak hazırlanan dans koreografisiyle sahnede adeta büyüledi. Oyunun en dikkat çekici anlarından biri, Şıkel'in sergilediği "Hürmüz dansı" oldu.

Sahnede resmen parladı! Çağla Şikel'in dans performansı olay - Resim: 4

USTA İSİMLER AYNI SAHNEDE

Müzikalde Sarp Bozkurt, Suzan Kardeş, Diren Polatoğulları ve Defne Yalnız gibi deneyimli oyuncular da sahne aldı. Ekip, hem sahne enerjisi hem de uyumuyla seyirciden tam not aldı.

