Sahnede fenalaşan Cem Yılmaz'dan tepki: Buyrun içeri gelin beraber yatalım

Kahkaha tufanı kaldığı yerden devam etti: Sosyal medyada bir anda komedyenin aniden rahatsızlanarak gösteriye ara verdiğini, 20 dakika sonra sahneye gelerek şovuna devam ettiğini ve çok korktuklarını sosyal medya hesaplarında yazan hayranları, Yılmaz’ın sahneye geri gelmesiyle kahkaha tufanının devam ettiğini de belirtti.