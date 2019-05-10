Sahnede fenalaşan Cem Yılmaz'dan tepki: Buyrun içeri gelin beraber yatalım
Sahnede fenalaşarak sevenlerini korkutan Cem Yılmaz, gösteri sonrası evine giderken kendisini görüntüleyen muhabirlere "Eve gelecek misiniz? Buyrun içeri gelin. Beraber yatalım" diyerek tepki gösterdi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam gösteri sırasında aniden rahatsızlandı. İzleyicilerden müsaade isteyerek kulise geçen Yılmaz, kendisini izlemeye gelen hayranlarını korkutmuştu.
Kahkaha tufanı kaldığı yerden devam etti: Sosyal medyada bir anda komedyenin aniden rahatsızlanarak gösteriye ara verdiğini, 20 dakika sonra sahneye gelerek şovuna devam ettiğini ve çok korktuklarını sosyal medya hesaplarında yazan hayranları, Yılmaz’ın sahneye geri gelmesiyle kahkaha tufanının devam ettiğini de belirtti.
''Buyurun içeri gelin beraber yatalım": Habertürk'ün haberine göre; Gösteri sonrası evine girerken görüntülenen Yılmaz, "Tansiyonum düştü. Şimdi çok iyiyim" dedi. Evinin etrafında görüntülenmekten pek hoşlanmayan komedyen, "Eve gelecek misiniz? Buyurun içeri gelin. Beraber yatalım" diyerek evine giriş yaptı.
Cem Yılmaz, çıkan haberlerin ardından sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından art arda açıklamalar yapmıştı. Ünlü komedyen, şu ifadeleri kullanmıştı: